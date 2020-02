Zwemmer Schoeman geschorst wegens doping

De Zuid-Afrikaanse zwemmer Roland Schoeman is wegens het gebruik van doping voor een jaar geschorst. De overkoepelende instantie FINA nam de maatregel nadat de olympisch kampioen van 2004 vorig jaar mei positief had getest op een verboden middel.

Aangezien de 39-jarige zwemmer al voorwaardelijk was gestraft, is de schorsing op 17 mei van dit jaar afgelopen.

Schoeman won in Athene 2004 goud met de estafette op de 4x 100 meter. Individueel behaalde hij nog een zilveren en bronzen medaille in de Griekse hoofdstad. Schoeman nam ook deel aan de Spelen van 2000, 2008 en 2012.

De drievoudig wereldkampioen slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, maar is van plan nog zeker een keer aan het evenement mee te doen.