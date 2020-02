Bertens voelde de druk en is vooral ‘heel opgelucht’

Tennisster Kiki Bertens was na haar zwaarbevochten overwinning op de Wit-Russische Aljaksandra Sasnovitsj “vooral heel erg opgelucht”. De kopvrouw van het Nederlandse Fed Cup-team en nummer 8 van de wereld voelde de druk van haar ploeggenoten en het publiek op haar schouders.

“Ik was echt weer even ouderwets zenuwachtig. Dat was weer heel lang geleden”, aldus Bertens. “Dit was weer een andere situatie dan ik gewend ben, omdat je nu niet een wedstrijd voor jezelf speelt, maar voor een team. Je speelt nu voor die andere meiden, voor het Nederlands publiek en voor het Nederlands tennis. Er komt veel meer bij kijken.”

Sasnovitsj was in de eerste set de betere speelster, maar in de tweede en derde set gunde Bertens haar nog maar drie games (6-7 6-2 6-1). “Het was een goede wedstrijd. In de tweede set werd haar service minder en ik begon beter te bewegen”, oordeelde Bertens. “Ik was niet los door een stukje spanning, maar het ging steeds beter.”