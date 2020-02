Herdenking overleden basketballer Bryant op 24 februari

Los Angeles staat op maandag 24 februari stil bij de tragische dood van voormalig topbasketballer Kobe Bryant. Volgens diverse Amerikaanse media wordt op die dag een openbare herdenkingsdienst gehouden in het Staples Center, de thuishaven van Los Angeles Lakers. Een officiële bevestiging ontbreekt nog. Voor deze datum zou zijn gekozen vanwege de symbolische waarde.

Bryant, die met de Lakers vijf keer kampioen werd van de NBA, speelde een groot deel van zijn carrière met het nummer 24. Zijn 13-jarige dochter Gianna basketbalde met het nummer 2. De helikopter met daarin vader en dochter Bryant en zeven anderen stortte op 26 januari neer in de buurt van Los Angeles. De inzittenden waren op weg naar een basketbalwedstrijd van het team waarin Gianna Bryant speelde.

In het Staples Center, waarin 20.000 mensen kunnen, werd in 2009 een openbare herdenkingsdienst voor popicoon Michael Jackson gehouden. Vorig jaar liep het sportcomplex in LA ook vol voor de herdenking van de overleden rapper Nipsey Hussle.