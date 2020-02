IJshockeyers opnieuw kansloos in kwalificatietoernooi Spelen

De Nederlandse ijshockeyers hebben ook hun tweede duel in het tweede kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2022 verloren. Gastland Kazachstan was aanzienlijk beter, 7-1. Nederland verloor donderdag al de eerste van drie te spelen duels in hoofdstad Nur-Sultan. Polen won met 8-0, waarmee duidelijk was dat Oranje zich geen illusies hoefde te maken over een vervolg. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich voor het derde en laatste olympisch kwalificatietoernooi.

De treffer van Oranje kwam op naam van Raymond van der Schuit.