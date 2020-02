Joeskov profiteert van absentie Nuis en Krol op 1500 m

In een sterk gedevalueerd deelnemersveld heeft Denis Joeskov bij de wereldbeker in Calgary de 1500 meter op zijn naam gebracht. De 30-jarige Russische schaatser zegevierde in een tijd van 1.43,23. Hij was net iets sneller dan de tien jaar jongere Chinees Zhongyan Ning, die finishte in een persoonlijk record van 1.43,25. De Amerikaanse Joey Mantia pakte brons met een tijd van 1.43,74.

Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Kjeld Nuis (1.40,17) en wereldkampioen Thomas Krol schitterden door afwezigheid op de schaatsmijl. De twee prijsvechters van Jumbo-Visma wilden zich sparen voor de WK afstanden, komende week in Salt Lake City. Beiden verschijnen zaterdag nog wel aan de start bij de 1000 meter. Ook ploeggenoot Patrick Roest sloeg de 1500 meter in Calgary over.

Marcel Bosker eindigde vrijdag als vijfde met een persoonlijke toptijd van 1.44,12. Ook Wesly Dijs reed een persoonlijk record en belandde met 1.45,31 op de zeventiende plaats.