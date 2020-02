Kodaira wint 1000 m, Nederlandse schaatssters buiten top 7

De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft bij de vijfde wereldbeker in Calgary de 1000 meter gewonnen. De olympisch kampioene op de 500 meter zegevierde in een tijd van 1.12,65. Het was haar vijfde triomf in het wereldbekercircuit op deze afstand.

De Russin Olga Fatkoelina eindigde als tweede in een persoonlijk record van 1.12,80. Het brons ging naar haar landgenote Jekaterina Sjichova met een tijd van 1.12,84.

Letitia de Jong was de beste Nederlandse. De nationaal kampioene op de sprintvierkamp eindigde met een persoonlijk record van 1.13,29 op de achtste plaats. Jutta Leerdam reed eveneens een persoonlijke toptijd en kwam met 1.13,42 op de negende plek uit.

Ireen Wüst, die tegen haar levenspartner Letitia de Jong reed, belandde met een tijd van 1.13,57 op de tiende plaats. Sanneke de Neeling finishte met een persoonlijke toptijd van 1.13,74 op de elfde plaats.