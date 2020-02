Nog geen duidelijkheid omtrent helikoptercrash Bryant

Het is nog steeds onduidelijk waarom de helikopter met oud-basketballer Kobe Bryant bijna twee weken geleden is verongelukt. Volgens de NTSB, de nationale veiligheidsraad in de Verenigde Staten, is er voorlopig geen bewijs dat de motoren van de helikopter dienst hebben geweigerd. De krachtbron van het toestel wordt nog wel nader onderzocht.

Bryant, zijn dochter en zeven andere inzittenden overleden nadat de helikopter waarin ze zaten bij dichte miste crashte en neerkwam op een steile heuvel. Een ooggetuige zag de heli naar links afwijken voordat het in dichte mist neerstortte.