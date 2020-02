Opnieuw ritzege Groenewegen in Valencia

Dylan Groenewegen heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Ronde van Valencia. Na zijn succes in de openingsetappe won de sprinter van Jumbo-Visma ook de derde etappe. Het was een rit over ruim 174 kilometer van Orihuela naar Torrevieja met halverwege een beklimming van de tweede categorie.

Groenewegen, die op zo’n 25 kilometer voor de finish onderuit was gegaan, was in de massasprint te snel voor zijn landgenoot Fabio Jakobsen en de Sloveen Matej Mohoric. Een andere Sloveen, Tadej Pogacar, moest de leiderstrui overdragen aan de AustraliĆ«r Jack Haig. De renner van Mitchelton-Scott weet zes renners, onder wie Pogacar, in dezelfde tijd achter zich. De Ronde van Valencia eindigt zondag.

Groenewegen had weinig lichamelijke schade overgehouden aan zijn val. “Ik had wel wat problemen met mijn fiets”, vertelde hij. “Maar het team reed goed en we kwamen goed door de laatste bochten heen. Ik kon in een goede positie aan de sprint beginnen. Het is een mooi resultaat, twee ritzeges: een 100 procentscore in de massasprints. En er komt nog een kans.”

Zaterdag is de vierde etappe lastig, met aankomst bergop in Altea. Zondag volgt een etappe voor de sprinters met aankomst in Valencia.