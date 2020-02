Russische schaatsers heersen in Calgary op 500 meter

De Russische schaatser Roeslan Moerasjov heeft in Calgary bij de wereldbeker schaatsen de 500 meter op zijn naam geschreven. De regerende wereldkampioen op dit nummer zegevierde in een tijd van 34,04. Zijn landgenoot Pavel Koelizjnikov was een fractie langzamer en finishte in 34,05. Viktor Moesjtakov, de Russische leider in het wereldbekerklassement, pakte brons op 0,02 van Moerasjov (34,06).

De Nederlandse sprinters bleven ver verwijderd van het podium. Nationaal kampioen Dai Dai Ntab moest met een tijd van 34,60 genoegen nemen met de veertiende plaats

Jan Smeekens stelde in de eerste rit eveneens teleur met een tijd van 34,70, goed voor de zeventiende plek. Zijn tegenstander Hein Otterspeer belandde na een rommelige race op de negentiende en voorlaatste plaats (35,51). Kai Verbij kwam bij het uitkomen van de laatste binnenbocht hard ten val en werd gediskwalificeerd.