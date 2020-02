Schaatsster De Jong toch naar WK afstanden

Schaatsster Antoinette de Jong wist zich individueel niet te plaatsen voor de WK afstanden, maar de 24-jarige Friezin gaat volgende week toch naar Salt Lake City. Bondscoach Jan Coopmans heeft De Jong geselecteerd voor de ploegachtervolging. Ireen Wüst, Melissa Wijfje en Carlijn Achtereekte behoren ook tot de ploeg.

Bij de achtervolging staan drie schaatssters op het ijs. Een van de vier geselecteerde vrouwen is reserve in Salt Lake City. Voor de teamsprint zijn Femke Kok, Jutta Leerdam, Wüst en Letitia de Jong geselecteerd. Bij de mannen bestaat de selectie voor de ploegachtervolging uit Sven Kramer, Patrick Roest, Douwe de Vries en Marcel Bosker. Van het kwartet Dai Dai Ntab, Kjeld Nuis, Kai Verbij en Thomas Krol moet Coopmans één schaatser laten afvallen voor de teamsprint.

De bondscoach wees zoals verwacht Wijfje en Irene Schouten aan voor de massastart, bij de mannen komen Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga in actie op dat onderdeel. De startbewijzen voor de individuele nummers op de WK afstanden werden eind december tijdens de NK in Heerenveen verdeeld. De toen vanwege ziekte afwezige olympisch kampioen Nuis kreeg enkele dagen later aanwijsplekken toebedeeld voor de 1000 en 1500 meter.