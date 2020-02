Schaatsster Sablikova wint 3000 m, De Jong tweede

Schaatsster Martina Sablikova heeft voor de 35e keer in haar fraaie loopbaan een wereldbekerrace over 3000 meter gewonnen. De 32-jarige Tsjechische zegevierde op de Olympic Oval in Calgary in een tijd van 3.54,93. Antoinette de Jong eindigde keurig als tweede met een persoonlijke recordtijd van 3.56,18. De Russin Natalia Voronina pakte brons (3.56,57).

Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Ze reed nog wel een persoonlijk record (3.57,51). Europees kampioene Esmee Visser finishte als zesde in 3.58,51 en Reina Anema belandde op de negende plaats (4.02,36).

Sablikova, wereldkampioene op de 3000 meter, verstevigde haar leidende positie in het wereldbekerklassement.