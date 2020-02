Tennissters Fed Cup-team strijden met Wit-Rusland om finaleplek

De Nederlandse tennissters proberen vrijdag en zaterdag ten koste van Wit-Rusland plaatsing voor het eindtoernooi van de Fed Cup af te dwingen. In de Haagse Sportcampus is een gravelbaan aangelegd.

De Nederlandse captain heeft in Den Haag weer de beschikking over Kiki Bertens, de nummer 8 van de wereld. Bertens kwam sinds april 2017 niet meer in actie voor Nederland, omdat ze de voorkeur gaf aan haar eigen loopbaan.

Bertens opent de ontmoeting om 14.00 uur met een duel met Aljaksandra Sasnovitsj, de mondiale nummer 46. Daarna stuit Arantxa Rus op de Wit-Russische kopvrouw Aryna Sabalenka, die dertiende staat op de wereldranglijst.

Nederland en Wit-Rusland troffen elkaar vier keer eerder en drie ontmoetingen werden door Nederland gewonnen. Twee jaar geleden, tijdens de laatste confrontatie, leed Oranje de enige nederlaag. In Minsk werd het 4-1.

De winnaar plaatst zich voor de Fed Cup Finals, van 14 tot en met 19 april in Boedapest. Aan dat toernooi doen twaalf landen mee.