Waterpolosters in World League zonder Van der Sloot

De Nederlandse waterpolosters hervatten de World League zonder Sabrina van der Sloot. De 28-jarige Van der Sloot, in 2018 uitgeroepen tot beste waterpoloster ter wereld, krijgt net als haar clubgenotes Dagmar Genee en Vivian Sevenich rust van bondscoach Arno Havenga. De drie internationals van Oranje zijn met UZSC op pad voor het eerste duel met Kirisji in de kwartfinales van de Euro League, zaterdag in Rusland.

Oranje speelt dinsdag in Limoges tegen Frankrijk. Havenga heeft de 19-jarige Maxine Schaap voor het eerst opgeroepen. De waterpolosters grepen vorige maand bij het EK in Boedapest naast de medailles en ook naast een ticket voor de Olympische Spelen. Ze hebben nog één kans om zich te plaatsen voor Tokio, volgend maand op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Triëst.

De mannen van bondscoach Harry van der Meer spelen dinsdag tegen Kroatië. Van der Meer neemt in vergelijking met de EK-selectie een aantal andere spelers mee naar Varazdin, waar Oranje na de eerdere nederlaag tegen olympisch kampioen Servië (7-12) moet winnen om door te gaan in de World League. De mannen hebben eind maart nog één kans om Tokio te halen op het OKT in Rotterdam.