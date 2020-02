Wielrenner Hofland grijpt weer naast zege in Australië

Wielrenner Moreno Hofland heeft in de Herald Sun Tour weer naast een overwinning gegrepen. De Nederlandse sprinter van EF Pro Cycling eindigde als vierde in de derde etappe, een rit over bijna 120 kilometer tussen Bright en Wangaratta. Hofland was eerder derde geworden in de eerste etappe.

De 28-jarige Brabander moest toen de Italiaan Alberto Dainese (eerste) en Kaden Groves uit Australië (tweede) voor zich dulden. Dat gebeurde vrijdag weer in de tweede massasprint van deze week in de Herald Sun Tour. Dit keer ging de zege naar Groves, de 21-jarige sprinter van Mitchelton-Scott. De eveneens 21-jarige Dainese eindigde als tweede. Diens Australische teamgenoot Jai Hindley van Sunweb behield de leiding in het algemeen klassement. Hindley won donderdag de tweede etappe met aankomst bergop in Falls Creek.