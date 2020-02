Atlete De Witte weer sneller op 400 meter

Lisanne de Witte heeft bij wedstrijden in de Poolse stad Torún opnieuw haar persoonlijke indoorrecord aangescherpt op de 400 meter. De Nederlandse atlete finishte als tweede in 51,90 seconden en liep de derde tijd van dit seizoen.

De Witte scherpte afgelopen dinsdag in Düsseldorf haar persoonlijke record ook al aan (52,30). Ze was in Torún nog maar 0,08 seconde langzamer dan het Nederlands record indoor dat al sinds 1998 in handen is van Ester Goossens.

De Witte is al zeker van een olympisch ticket voor Tokio 2020.