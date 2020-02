Basketballers Toronto winnen voor dertiende keer op rij

De basketballers van Toronto Raptors hebben de dertiende zege op rij behaald. De regerend kampioen van de NBA won met 115-106 bij Indiana Pacers en blijft daarmee de eerste achtervolger op Milwaukee Bucks in de Eastern Conference. Toronto heeft 38 zeges, zes minder dan de Bucks.

Serge Ibaka maakte 22 punten voor de Raptors., Fred VanVleet scoorde 20 punten en OG Anunoby en Kyle Lowry waren beiden goed voor 16 punten. Lowry raakte wel geblesseerd in het derde kwart en kan wellicht de volgende wedstrijd niet meespelen.

Houston Rockets ging hard onderuit tegen Phoenix Suns (127-91). De Rockets misten Russell Westbrook die rust had gekregen, maar zagen James Harden 32 punten maken. Dat was echter niet voldoende voor de zege. Met Westbrook hadden de Rockets een dag eerder nog de LA Lakers verslagen. Westbrook doorbrak toen de grens van 20.000 punten in de NBA.