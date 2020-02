Bertens en Schuurs spelen beslissende dubbelspel

Kiki Bertens en Demi Schuurs nemen in de Fed Cup-ontmoeting met Wit-Rusland het beslissende dubbelspel voor hun rekening. De dubbel gaat beslissen welk land zich kwalificeert voor de Fed Cup Finals, half april in Boedapest.

Bertens en Schuurs nemen het op tegen Aljaksandra Sasnovitsj en Aryna Sabalenka, die vrijdag en zaterdag ook de enkelspelen deden.

Bertens heeft Oranje in de confrontatie met Wit-Rusland al twee punten bezorgd. Vrijdag versloeg ze Sasnovitsj in drie sets, zaterdag was ze in twee sets Sabalenka de baas.

Aanvankelijk had captain Paul Haarhuis bij de loting Lesley Kerkhove-Pattinama en Schuurs aangewezen voor het dubbelspel, maar de opstelling mag op het laatste moment nog worden aangepast.