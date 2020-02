Bertens is klaar voor eventueel beslissend dubbelspel

Kiki Bertens is bereid het mogelijk beslissende dubbelspel voor haar rekening te nemen, mocht Wit-Rusland in de Fed Cup-ontmoeting op 2-2 komen. Arantxa Rus neemt het in de vierde partij op tegen Aljaksandra Sasnovitsj.

“Ik hoop natuurlijk dat Arantxa wint, maar zo niet, dan ben ik er klaar voor. Ik voel me goed”, zei Bertens na haar zege in twee sets op Aryna Sabalenka (6-4 6-4).

“Je stelt je erop in dat je nog moet spelen en als dat niet zo is, dan gaan we lekker een feestje vieren. De laatste tijd heb ik niet zo heel veel gespeeld in het dubbelspel, maar ik ken Demi Schuurs zo goed. Mocht het zover komen, dan gaan we alles geven.”

Aanvankelijk had captain Paul Haarhuis Lesley Pattinama-Kerkhove en Schuurs aangewezen voor het dubbelspel, maar dat mag tot kort voor de wedstrijd worden gewijzigd.