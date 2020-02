Koelizjnikov zet Krol en Nuis op flinke afstand op 1000 m

Pavel Koelizjnikov heeft minder dan een week voor het begin van de WK afstanden in Salt Lake City op de 1000 meter een flinke tik uitgedeeld aan zijn Nederlandse schaatsconcurrenten. De Russische sprinter pakte bij de vijfde wereldbeker in Calgary goud met een baanrecord van 1.06,49. Op ruim een halve seconde eindigde Thomas Krol als tweede in 1.07,017. Hij was daarmee 0,002 seconde sneller dan zijn land- en ploeggenoot Kjeld Nuis, die als derde finishte (1.07,019).

Regerend wereldkampioen Kai Verbij kwam niet verder dan de achtste tijd: 1.07,48. Lennart Velema belandde met een persoonlijk record van 1.07,75 op de dertiende plek.