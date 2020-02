Miho Takagi snelt naar goud op schaatsmijl, brons Wüst

Miho Takagi heeft bij de wereldbeker schaatsen in Calgary een ijzersterke tijd gereden op de 1500 meter. De Japanse zegevierde in een royaal baanrecord van 1.50,33. Het is de derde tijd ooit op deze afstand. Haar Canadese tegenstandster Ivanie Blondin kon goed in het spoor blijven van de ontketende Takagi en eindigde in een persoonlijk record van 1.51,76 als tweede.

Olympisch en wereldkampioene Ireen Wüst moest genoegen nemen met brons. De 33-jarige Brabantse eindigde in een tijd van 1.51,99. Dat was aanzienlijk sneller dan een maand geleden toen ze bij de EK afstanden goud pakte met een tijd van 1.54,88. Tegen de toptijden van Takagi en Blondin was Wüst in Calgary echter niet opgewassen. De Nederlandse kopvrouw bleef nog wel aan de leiding aan het wereldbekerklassement op de 1500 meter.