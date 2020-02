De Nederlandse sprinter Joris van Gool heeft bij indoorwedstrijden in de Poolse stad Toruń het Nederlandse record op de 60 meter verbeterd. Hij eindigde in de finale als tweede in een tijd van 6,59 seconden. Daarmee was Van Gool 0,01 seconde sneller dan de oude toptijd van Churandy Martina en Brian Mariano. Van Gool moest in de finale alleen voorrang verlenen aan de Slowaak Jan Volko, die finishte in 6,58.