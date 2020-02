PSV gaat tegen Willem II voor eerste zege van 2020

PSV gaat zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Willem II, aanvang 19.45 uur, op zoek naar de eerste zege van 2020. Het elftal van interim-trainer Ernest Faber verloor vorige week van Ajax (1-0) in de eredivisie en speelde dit kalenderjaar gelijk tegen VVV-Venlo (1-1) en FC Twente (1-1). NAC Breda schakelde PSV vorige maand uit in het bekertoernooi (2-0).

De clubleiding van PSV hoopt dat de fans achter hun ploeg gaan staan in het Philips-stadion. Een deel van de aanhang van de club uit Eindhoven schreeuwde de afgelopen weken om het vertrek van technisch manager John de Jong, die zelfs bedreigingen ontving. Hij was niet de enige. De politie hing afgelopen week voor alle zekerheid ook camera’s op rond het huis van algemeen directeur Toon Gerbrands. Beide bestuurders blijven aan bij PSV, dat afgezakt is naar de vijfde plaats van de eredivisie.

Willem II staat vierde, met 4 punten meer dan PSV. Het elftal van trainer Adrie Koster beleeft vooralsnog een geweldig seizoen. Willem II won eerder dit seizoen al uitwedstrijden tegen Ajax (0-2) en AZ (1-3).