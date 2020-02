Shorttracker Roes pakt bij wereldbekerdebuut zilver

Shorttracker Sven Roes heeft bij zijn debuut in de wereldbeker meteen zilver op de 1500 meter gepakt. In de finale in Dresden eindigde de 20-jarige Fries als tweede achter de hard gestarte Chinees Ren Ziwei. Itzhak de Laat werd vierde.

Roes had zich overtuigend met een zege in de halve finales geplaatst voor de finale. Daarin vertrok de Chinees Ren al in de eerste ronde en nam een forse voorsprong. Hij werd nooit meer bijgehaald. Roes klopte in de strijd erachter de Zuid-Koreaan Dagyeom Kim en De Laat. De andere Zuid-Koreaan June Seo Lee kreeg een penalty.

De jonge shorttracker werd begin vorige maand verrassend Nederlands kampioen. Roes debuteerde op de EK shorttrack als lid van de aflossingsploeg.