Tafeltennisster Eerland stunt op Europese Top 16

Tafeltennisster Britt Eerland heeft op de Europese Top 16 voor een stunt gezorgd. Eerland, als tiende geplaatst op het Europese toptoernooi, verraste in de openingsronde de als derde geplaatste Bernadette Szocs uit Roemeniƫ met 4-1 (9-11 11-9 11-8 11-8 11-7). Szocs won het toernooi in 2018, vorig jaar bereikte ze de finale in de Zwitserse stad Montreux.

Eerland moest de eerste game aan de Roemeense laten, maar nam daarna het initiatief in de partij. De 25-jarige Schiedamse boekte een fraaie overwinning en gaat het nu in de tweede ronde opnemen tegen Ni Xialian. De geboren Chinese komt voor Luxemburg uit en doet op 56-jarige leeftijd nog altijd mee met de wereldtop. Ni Xialian is als negende geplaatst op de Europese Top 16.

Met Li Jie was nog een Nederlandse uitgenodigd voor het toernooi, maar de winnares van 2017 moest zich wegens een blessure afmelden. Vorig jaar bleven Eerland en Li Jie in de eerste ronde steken in Montreux.