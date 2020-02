Vier Nederlandse tennissers stranden in kwalificatie Rotterdam

Het aantal Nederlandse tennissers in het ATP-toernooi van Rotterdam blijft beperkt tot twee: Robin Haase en Tallon Griekspoor. Vier landgenoten probeerden zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi te plaatsen, maar ze werden zaterdag allemaal uitgeschakeld in Ahoy.

De 31-jarige Miliaan Niesten moest het in drie sets afleggen tegen de Duitser Yannick Maden: 6-0 1-6 3-6. Ryan Nijboer (20) was kansloos tegen het Australische talent Alexei Popyrin: 2-6 4-6. De 19-jarige Jesper de Jong ging strijdend ten onder tegen de 17 jaar oudere Duitser Philipp Kohlschreiber: 5-7 6-7 (4). Botic van de Zandschulp (24) verloor van Gregoire Barrere uit Frankrijk: 4-6 6-7 (5).

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft Haase en Griekspoor met een wildcard toegelaten. Haase neemt het komende week in de eerste ronde op tegen de Belg David Goffin, Griekspoor treft Filip Krajinovic uit Servië.