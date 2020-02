Bertens zegt sorry en probeert gedachten te verzetten

Kiki Bertens en Demi Schuurs dropen zaterdagavond af na de pijnlijke nederlaag in het beslissende dubbelspel van de Fed Cup-ontmoeting met Wit-Rusland. Een feest bij het publiek bleef uit, evenals een bedankje voor de steun.

“Au, au, au, deze doet heel erg pijn. Maar ook dit is sport helaas. Mooie overwinningen en pijnlijke nederlagen. Ik wil hierbij ook even mijn verontschuldigingen aanbieden aan de Nederlandse pers en het Nederlandse publiek. De emoties hebben na de wedstrijd de overhand genomen en dit had niet mogen gebeuren”, schreef Bertens zondag op haar Instagram.

Het duo Bertens/Schuurs verloor in de tiebreak van de derde set, die in 10-8 eindigde, van Aryna Sabalenka en Aljaksandra Sasnovitsj. Bertens verdween zonder om te kijken van het centercourt en sprak niet met de Nederlandse pers. “De steun die wij als team gehad hebben dit weekend was echt bizar. Hopelijk ben ik over een paar dagen toch een klein beetje trots op mezelf”, aldus de kopvrouw van Oranje.

Haarhuis had begrip voor de woede bij Bertens en was niet voornemens om haar tot de orde te roepen. “Ik vind het wel mooi om te zien dat een speelster er letterlijk ziek van is”, aldus Haarhuis. “Ze kon geen woord meer uitbrengen. Iedereen verwerkt zoiets op zijn eigen manier. Of ik haar erop aanspreek? Misschien wel, misschien ook niet.”

Schuurs verscheen wel op de persconferentie en baalde van de gang van zaken. “Achteraf had ik echt de microfoon willen pakken om de mensen te bedanken”, aldus Schuurs. “Hopelijk kunnen we dat de volgende keer rechtzetten en dan na een overwinning.”

Bertens probeert haar gedachten de komende dagen te verzetten in Rusland. “Onderweg naar mooie herinneringen”, schreef ze bij een afbeelding van de trofee die ze vorig jaar in Sint-Petersburg veroverde.

De titelhoudster heeft in de eerste ronde een bye en komt pas woensdag of donderdag in actie.