Handboogschutter Schloesser wint finale World Series

Handboogschutter Mike Schloesser heeft in Las Vegas de finale van de Indoor World Series gewonnen. Dat deed de Limburger met een perfecte score (150) op het niet-olympische onderdeel compound. “Dit is de beste manier om het indoorseizoen af te sluiten. Ik ben tevreden over het hele toernooi en zeker ook over de manier waarop ik hier afsluit”, zei Schloesser, de regerend wereldkampioen.

In de vier wedstrijden waarin hij in Las Vegas uitkwam, liet Schloesser slechts één punt liggen, drie keer kwam hij uit op de maximale score van 150. In de finale deed de 26-jarige Limburger dat tegen de Deen Stephan Hansen.