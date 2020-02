Jakobsen klopt Groenewegen in slotrit Valencia

Sprinter Fabio Jakobsen heeft zijn eerste zege van het seizoen op zak. De Nederlands kampioen van Deceuninck – Quick-Step won de laatste etappe van de Ronde van Valencia. In de massasprint hield hij Dylan Groenewegen, die eerder twee ritten won, achter zich. Jakobsen was bij de zeges van zijn landgenoot telkens als tweede gefinisht. De Duitser John Degenkolb kwam na 97 kilometer van Paterna naar Valencia als derde over de finish.

De eindzege van de Sloveen Tadej Pogacar kwam zoals verwacht niet meer in gevaar. De renner van Team Emirates won net als Groenewegen twee etappes, waaronder de koninginnenrit van zaterdag naar Calpe. Bij de aankomst bergop bleef hij Wout Poels net voor. In het eindklassement had Pogacar vijf tellen voorsprong op de Australiƫr Jack Haig en de Brit Tao Geoghegan Hart. Poels was de hoogst geklasseerde Nederlander op de zesde plaats.

Jakobsen roemde zijn ploeggenoten die hem in de finale van de korte en hectische rit in positie hadden gebracht. “Met zo’n korte rit weet je dat het tempo in de slotfase hoog ligt. Met de vele bochten was het ook zeer technisch, maar de ploeg heeft me geweldig geholpen. Ik ben blij voor hen en voor mezelf”, vertelde de 23-jarige renner uit Heukelum, die vorig jaar onder meer twee ritten in de Ronde van Spanje won. “We wilden dit seizoen goed beginnen. Dat is gelukt.”

Jakobsen heeft de Giro d’Italia als hoofddoel dit voorjaar. “Daar wil ik ritten winnen.”