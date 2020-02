Judoka Grol na zege in Parijs: ik hoor nog bij de wereldtop

Henk Grol heeft nog maar één doel in zijn judocarrière en dat is in Tokio op zijn vierde Olympische Spelen zijn derde olympische medaille winnen. Dat zei hij na zijn overwinning in de Grand Slam van Parijs in de klasse van de zwaargewichten (boven 100 kilogram). “Ze zeggen allemaal dat ik te oud ben en versleten, maar ik laat hier zien dat ik bij de absolute wereldtop hoor”, zei de 34-jarige Grol bij de NOS.

De geboren Veendammer rekende in Parijs in de finale af met de Japanner Kokoro Kageura. “In een vol Bercy winnen van een Japanner in de finale! Dat is supermooi. Het liep dit toernooi heel goed, ik heb alles tactisch gejudood’, zei Grol, die zegt dat hij nog niet eens in topvorm is. “Ik ben wel fit, maar het kan nog wel iets beter.”

Hij strijdt met Roy Meyer om het ene ticket dat Nederland heeft voor de Spelen in Tokio bij de zwaargewichten. Grol liet zich niet uit over die tweestrijd. “Ik ben alleen maar met mezelf bezig. Ik weet dat ik nu resultaten moet halen. Het belangrijkste is mijn lichaam heel houden en niet vermoeid raken.”