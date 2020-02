Judoka Van ’t End mist medaille in Grand Slam Parijs

Judoka Noël van ’t End is op de vijfde plaats geëindigd op het Grand Slam van Parijs. De regerend wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram verloor zijn strijd om het brons van de Fransman Axel Clerget. De Nederlander kreeg drie keer een waarschuwing, waardoor zijn tegenstander de zege kreeg toegewezen.

Van ’t End begon het prestigieuze toernooi in de Franse hoofdstad met overwinningen op de Canadees Mohab El Nahas, de Fransman Maxime Aminot en de Pool Piotr Kuczera. Na een nederlaag in de halve finales tegen de Japanner Kenta Nagasawa restte de partij om het brons tegen Clerget, de Fransman die hij vorig jaar nog had verslagen in de kwartfinales van het voor hem zo glorieus verlopen WK in Tokio.

Michael Korrel komt later op zondag nog in actie in een gevecht om het brons in de klasse tot 100 kilogram tegen de Serviër Bojan Dosen. Daarna treedt Henk Grol aan in de finale van de zwaargewichten – boven 100 kilogram – tegen de Japanner Kokoro Kageura.