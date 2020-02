Meerkamptitels indoor naar Braun en Oosterwegel

De atleten Pieter Braun en Emma Oosterwegel hebben in het Omnisport van Apeldoorn de Nederlandse meerkamptitels indoor veroverd. Braun won het goud op de zevenkamp met een persoonlijk record van 6072 punten. Oosterwegel was de beste op de vijfkamp en noteerde ook een hoger aantal punten dan ze ooit haalde: 4306.

Braun bleef in de titelstrijd Rafael Raap voor, die het zilver pakte met 5907 punten. Het brons ging naar Léon Mak met 5597 punten. Routinier en zesvoudig Nederlands kampioen Eelco Sintnicolaas gaf op na het vijfde onderdeel, de 60 meter horden. Bij een afzet tijdens het polsstokhoogspringen liep hij een hamstringblessure op.

De 27-jarige Braun was aanvankelijk niet van plan de hele zevenkamp af te werken, maar door het schrappen van de WK indoor in China wegens het coronavirus besloot hij alsnog voor de titel te gaan. De Brabander deed het zeer behoorlijk met 7,20 seconden op de 60 meter, 7,54 meter bij het verspringen, 15,03 met de kogel, 2,01 hoog, 8,18 op de 60 horden, 4,93 met de polsstok en 2.39,14 op de afsluitende 1000 meter.

Oosterwegel was oppermachtig op de vijfkamp. De nog jonge atlete (21) maakte vorig jaar al indruk met de zevende plaats op de zevenkamp bij de WK outdoor in Doha. Ze noteerde in het Omnisport 8,70 op de 60 meter horden, 1,80 meter hoog, 13,58 met de kogel, 5,65 ver en 2,18,53 op de 800 meter. Melissa de Haan eindigde als tweede met beduidend minder punten: 4157. Anne van de Wiel werd derde met 4154 punten. Bij de vrouwen ontbraken de twee topfavorieten Nadine Broersen en Anouk Vetter.