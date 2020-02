Rentree tennisster Clijsters twee weken eerder

Tennisster Kim Clijsters keert al over ruim een week terug op de baan na een afwezigheid van meer dan zeven jaar. De 36-jarige Belgische neemt deel aan het WTA-toernooi van Dubai dat op 17 februari begint, zo meldde ze op Instagram. Clijsters kondigde in september haar rentree aan en mikte toen op deelname aan de Australian Open, waarvoor ze een wildcard kreeg. De voormalig nummer 1 van de wereld moest echter afzeggen wegens een knieblessure. Daarna zou ze begin maart in het Mexicaanse Monterrey haar terugkeer vieren.

“Ik heb een wildcard van het toernooi in Dubai aanvaard. Sinds ik mijn comeback aankondigde waren er enkele tegenslagen, maar ik kijk er naar uit om terug te keren op de baan”, meldde Clijsters, die vier grandslamtitels achter haar naam heeft staan. Ze stopte eerder in 2007 al een keer omdat ze werd gehinderd door blessures. In 2009, inmiddels moeder van een dochter, keerde ze terug op de baan om binnen een maand meteen de US Open te winnen. Daarna hield ze het in 2012 voor gezien. “Ik ben de afgelopen zeven jaar fulltime moeder geweest, maar wil niet alleen mama zijn van drie kinderen, ik mis het gevoel van het proftennis”, zei Clijsters in september.”