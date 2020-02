Shorttrackster Schulting pakt goud op 1500 meter

Suzanne Schulting heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijden in Dresden het goud gepakt op de tweede 1500 meter die in de Duitse stad werd verreden. De Groningse had zaterdag op de 1000 meter, de afstand waarop ze olympisch en wereldkampioene is, nog genoegen moeten nemen met het brons.

Schulting hield in de finale de Russische Sofia Prosvirnova en de Française Tifany Huot-Marchand achter zich. Selma Poutsma schaatste in de B-finale naar de derde plaats.

Zaterdag veroverde wereldbekerdebutant Sven Roes al zilver op de eerste 1500 meter. In elk wereldbekerweekeinde is er één afstand die twee keer op het programma staat. Schulting liet de eerste 1500 meter lopen. Volgende week is in Dordrecht de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen.