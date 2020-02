Wereldbekerzege schermer Verwijlen

Degenschermer Bas Verwijlen heeft zaterdag een wereldbekerwedstrijd gewonnen in Vancouver. Die overwinning leverde hem de nodige punten op in de strijd om olympische kwalificatie. Verwijlen steeg bovendien naar de vijfde plaats op de wereldranglijst.

Verwijlen kwam vanwege zijn hoge ranking rechtstreeks in het hoofdtoernooi. Daarin trof hij onder meer in de tweede ronde zijn landgenoot Tristan Tulen. Het werd een nipte overwinning (15-14) voor de 36-jarige Brabander waarna Verwijlen zich via zeges op de Koreaan Park Sangyoung, de Zwitser Max Heinzer en de Oekraïner Bogdan Nikisjin plaatste voor de finale. Daarin was hij met 15-9 te sterk voor de Rus Sergei Bida.

Verwijlen nam al drie keer deel aan de Spelen. In Rio moest hij na één optreden al weer naar huis. Ondanks de enorme teleurstelling zei hij toen al zeker door te willen tot Tokio 2020.