Basketballer LeBron James in voorlopige olympische selectie

Basketballer LeBron James maakt deel uit van de voorlopige olympische selectie van de Verenigde Staten. De NBA-ster zou daarmee komende zomer in Tokio voor de vierde keer op het evenement kunnen uitkomen en voor de derde keer goud kunnen winnen. Eerder deed hij dat in 2008 (Peking) en 2012 (Londen).

De voorlopige selectie bestaat uit 44 spelers, onder wie negen van het ‘gouden’ team van Rio de Janeiro in 2016. De 35-jarige James nam in 2004 in Athene voor de eerste keer deel aan de Olympische Spelen. De Amerikanen kwamen toen verrassenderwijs niet verder dan brons. Pas eind vorig jaar had James laten doorschemeren eventueel voor de vierde keer aan de Spelen te willen deelnemen.

Tot de voorlopige groep behoren onder anderen Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Chris Paul en Russell Westbrook. Begin juni wordt de definitieve selectie, bestaand uit twaalf spelers, bekend.

“De betrokkenheid, het verlangen en de opwinding om op de Olympische Spelen uit te komen is bij al deze atleten overweldigend”, zegt Jerry Colangelo, directeur van het overkoepelende USA Basketball. “Al deze spelers zijn uitzonderlijke talenten die hun waarde vele malen hebben bewezen. Om uit deze groep de twaalf beste te kiezen is een enorme uitdaging, zo niet bijna onmogelijk.”

Gregg Popovich, in het dagelijks leven coach van San Antonio Spurs, treedt op als bondscoach.