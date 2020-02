Geblesseerde judoka Savelkouls in loop van week naar Nederland

Judoka Tessie Savelkouls wordt in de loop van de week naar Nederland vervoerd. Dat laat de atlete, die dit weekeinde in Parijs zwaar geblesseerd raakte aan een knie, vanuit de Franse hoofdstad weten. “In eigen land zal verder onderzoek en behandeling plaatsvinden en bekijken we hoe we het beste aan het herstel kunnen werken”, aldus Savelkouls.

De 27-jarige judoka in de klasse boven de 78 kilogram raakte bij de Grand Slam in Parijs in haar eerste partij geblesseerd. “Mijn knie raakte uit de kom en deze is in het ziekenhuis weer teruggezet. Daarna heb ik een lange operatie ondergaan. Ik ben in goede handen bij de medische staf en word uitstekend verzorgd. Maar ja, wat een mooie dag in Parijs had moeten worden is anders verlopen dan ik had verwacht.”

De Gelderse was al vrijwel zeker van kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio en gold op basis van haar recente prestaties zelfs als outsider voor een medaille. Savelkouls won eind vorig jaar de Judo World Masters en pakte afgelopen maand zilver bij de Grand Prix in Tel Aviv. Bondscoach Maarten Arens liet onmiddellijk na het incident al doorschemeren dat Tokio waarschijnlijk niet meer haalbaar is. “Het ziet er heel slecht uit. Maar laten we afwachten.”

Uit Parijs dankte Savelkouls “voor alle berichtjes en interesse in mij. Dat doet mij en mijn vrouw Kiki goed.”