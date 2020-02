Gouden olympisch koppel Kenny voert Britse baanploeg aan op WK

Jason en Laura Kenny voeren de Britse ploeg aan die eind februari deelneemt aan de WK baanwielrennen in Berlijn. De sprinter en de duurrenster, eerder bekend als Laura Trott, moeten er mede voor zorgen dat Groot-Brittannië zich revancheert voor het zwaar tegenvallende resultaat van vorig jaar. Op de piste van Pruszkow in Polen wonnen de Britten slechts één gouden medaille, dankzij Elinor Barker op het niet-olympische onderdeel scratch.

Kenny en zijn vrouw zijn samen goed voor tien gouden olympische medailles. Kenny heeft er zes en is daarmee samen met zijn voormalig collega Chris Hoy de succesvolste Britse olympiër aller tijden. “De lat in het baanwielrennen ligt steeds hoger, waardoor de strijd om de medailles steeds heviger wordt. Het wordt interessant in Berlijn”, zei Stephen Park namens de Britse wielerbond. “Het is een belangrijk moment op weg naar Tokio 2020. Onze focus ligt nu op de renners die de potentie hebben een medaille te winnen op de Spelen.”