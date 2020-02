Knieblessure kost judoka Savelkouls vermoedelijk de Spelen

Judoka Tessie Savelkouls moet zo goed als zeker een streep zetten door deelname aan de Olympische Spelen. De 27-jarige Savelkouls liep zondag bij de Grand Slam in Parijs een zware blessure op tijdens haar eerste partij in de klasse boven de 78 kilogram. Bij een aanval van haar Franse opponente Romane Dicko schoot de rechterknie van Savelkouls uit de kom. De Nederlandse moest per ambulance naar het ziekenhuis voor een operatie.

De Nederlandse judobond kan nog niet zeggen wat de precieze schade is en hoe lang Savelkouls nodig heeft om te herstellen. “Maar de Olympische Spelen zijn zo goed als zeker uit beeld”, aldus de bond. De Gelderse judoka was al vrijwel zeker van kwalificatie voor de Spelen en gold op basis van haar recente prestaties zelfs als outsider voor een medaille in de zwaarste klasse bij de vrouwen. Savelkouls won eind vorig jaar de Judo World Masters en pakte afgelopen maand zilver bij de Grand Prix in Tel Aviv.