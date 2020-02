Medvedev wil gevestigde tennisorde verstoren

Als een van de eerste spelers arriveerde Daniil Medvedev donderdag in Rotterdam, waar maandag het ABN AMRO World Tennis Tournament is begonnen. De 23-jarige Rus, een van de voornaamste uitdagers van de absolute wereldtop, geldt deze week in Ahoy als titelfavoriet.

Liefst tachtig wedstrijden speelde Medvedev in 2019 en hij won er daarvan 59. Het resulteerde in vier titels, waarvan twee zelfs op mastersniveau. Op de US Open was de nummer 5 van de wereld dicht bij zijn eerste grandslamtitel, maar in de finale bleek Rafael Nadal in vijf sets te sterk.

Het was een sterk seizoen voor Medvedev, maar ondanks zijn indrukwekkende prestaties blijft het wachten op het einde van de hegemonie van Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer. “Zij zijn echt ongekend goed. Ik kan er niet bij hoe iemand zeventien of meer grandslamtitels kan winnen, terwijl wij al moeite hebben om ├╝berhaupt zeventien titels te pakken”, aldus Medvedev, die een onorthodoxe manier van spelen heeft.

“Ik weet niet wie mij dit spelletje heeft aangeleerd; coaches in Rusland of ikzelf. Ik probeer altijd de beste slag te vinden. Als ik zie dat ik beter ben met links, dan zou ik zelfs overwegen linkshandig te worden.”

Hoewel Medvedev, niet de meest geliefde speler onder collega’s, nog relatief kort op de tour rondloopt heeft hij al de nodige akkefietjes gehad. Zo gooide hij in 2017 op Wimbledon muntjes in de richting van de umpire en raakte hij een jaar later in opspraak omdat hij in Miami in de clinch lag met Stefanos Tsitsipas, uitgerekend de speler die in Ahoy als tweede is geplaatst.

Tsitsipas had Medvedev uitgemaakt voor “bullshit-Russian” en er ontstond na afloop een woordenwisseling. “Anderen mogen bepalen wie daar gelijk had. Als je zo vaak tennist, dan gaat het er soms heftig aan toe. Zulke dingen kunnen gebeuren”, was het enige dat de Rus er nu over losliet.

Op het eerste grandslamtoernooi van dit jaar, de Australian Open, stelde Medvedev enigszins teleur met een vierde ronde. Vooruitblikkend naar de andere grote toernooien verwacht hij weer een zege van Nadal op Roland Garros. “Zo niet, dan is dat echt een sensatie. En op Wimbledon en de US Open is Djokovic de favoriet. Ik hoop weer een finale te bereiken en die dit keer te winnen, maar de grand slams zijn nog ver weg.”

Medvedev neemt het dinsdag of woensdag op tegen de Canadees Vasek Pospisil, die vorige week in Montpellier finalist was. “Fysiek voel ik me goed en dat is vorig jaar weleens anders geweest.”