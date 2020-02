Rentree shorttracker Knegt in Dordrecht na ongeval

Shorttracker Sjinkie Knegt keert komend weekeinde bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht terug op het ijs. Dat gebeurt ruim een jaar nadat hij bij een ongeval thuis met een houtkachel derdegraads brandwonden had opgelopen. Gevreesd werd toen dat de 30-jarige Fries een vervolg van zijn topsportloopbaan kon vergeten, maar in de loop van 2019 werd duidelijk dat Knegt daar anders over dacht.

Knegt had tijdens de NK begin januari alweer terug willen keren in wedstrijdverband, maar bondscoach Jeroen Otter hield dat tegen. Afgelopen week reisde de Fries met de selectie mee naar de wereldbekerwedstrijd in Dresden, maar hij kwam daar nog niet op het ijs. Nu wordt de shorttracker uit Bantega fit genoeg geacht om deel te nemen aan de wedstrijden in Dordrecht, waar bij de mannen verder Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf, Friso Emons en Sven Roes in actie komen. Knegt zal deelnemen aan de 1000 en de 1500 meter.

“Het was een lang proces, maar ik ben zeer blij dat ik nu weer mag racen. Ik heb altijd goede hoop gehouden op een goed herstel”, zei Knegt tegen Omroep Friesland. “Ik denk dat ik wat snelheid betreft al aardig mee kan komen. Qua conditie ben ik er nog niet helemaal. Dus ik ben wel benieuwd hoe ver ik kom.”

Bij de vrouwen, afgelopen weekeinde onder meer nog succesvol in Dresden op de aflossing, komen Suzanne Schulting, Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof, Rianne de Vries, Xandra Velzeboer en Georgie Dalrymple het ijs op. Olympisch kampioene Schulting won zondag ook de 1500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in de Duitse stad.