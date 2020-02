Roberto Bautista Agut staat in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als zesde geplaatste Spanjaard was in drie sets te sterk voor de Hongaarse qualifier Marton Fucsovics: 4-6 7-6 (1) 6-1.

Bautista Agut stuit nu op zijn landgenoot Pablo Carreno Busta. Hij versloeg eerder op maandag de Fransman Adrian Mannarino.