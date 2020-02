Tennisser Dimitrov schakelt Shapovalov uit in Rotterdam

Voor Denis Shapovalov zit het ABN AMRO World Tennis Tournament er al na een ronde op. De Canadees, als achtste geplaatst, moest maandag zijn meerdere erkennen in de Bulgaar Grigor Dimitrov. Het werd 6-3 7-6 (3).

Dimitrov neemt het in de tweede ronde op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime of de Duitser Jan-Lennard Struff. De 28-jarige Dimitrov won in zijn loopbaan tot dusverre acht ATP-toernooien. Zijn laatste eindzege dateert van 2017. Dimitrov staat op de wereldranglijst op de 22e plaats.