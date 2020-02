Tennisser Haase verder in dubbelspel Rotterdam

Tennisser Robin Haase heeft op de openingsdag van het ABN AMRO World Tennis Tournament de kwartfinales bereikt in het dubbelspel. Met zijn Italiaanse partner Fabio Fognini versloeg Haase het Russische duo Karen Chatsjanov/Andrei Roeblev via twee tiebreaks: 7-6 (1) 7-6 (11).

Wesley Koolhof, met de Kroaat Nikola Mektic als derde geplaatst in het dubbelspel in Ahoy, vloog uit het toernooi. Koolhof en Mektic verloren de eerste partij op het centercourt van het Canadese talent FĂ©lix Auger-Aliassime en Hubert Hurkacz uit Polen: 3-6 6-7 (9). Jean-Julien Rojer komt maandag met zijn vaste Roemeense partner Horia Tecau eveneens in actie in Ahoy.

Haase doet net als Tallon Griekspoor ook mee aan het enkelspel. Beide Nederlanders hebben een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek.