Tennisser Koolhof verliest openingspartij in Rotterdam

Tennisser Wesley Koolhof heeft de openingspartij van de 47e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament verloren. Met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic ging Koolhof op het centercourt in sportpaleis Ahoy in twee sets onderuit tegen het Canadese talent Félix Auger-Aliassime en Hubert Hurkacz uit Polen: 3-6 6-7 (9).

Robin Haase en Jean-Julien Rojer komen op de eerste dag van het ATP-toernooi in Rotterdam beiden ook in actie in het dubbel. Haase vormt een duo met de Italiaan Fabio Fognini, Rojer speelt met zijn vaste partner Horia Tecau uit Roemenië.

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft Haase en Tallon Griekspoor een wildcard gegeven voor het enkelspel.