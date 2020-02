Badmintonsters buigen diep voor Denemarken op EK teams

De Nederlandse badmintonsters zijn in Frankrijk met een zware nederlaag begonnen aan de EK voor landenteams. De eerste groepswedstrijd tegen Denemarken ging in Liévin met 5-0 verloren. Het ongeplaatste Oranje wist niet één game te winnen. De forse verliespartij kwam niet geheel onverwacht. Denemarken is titelverdediger en als eerste geplaatst.

Namens Nederland verloren Soraya de Visch Eijbergen, Gayle Mahulette en Nadia Choukri in het enkelspel. Ook de dubbels Selena Piek/Cheryl Seinen en Debora Jille/Alyssa Tirtosentono konden niet tot winst komen.

De Nederlandse vrouwenploeg speelt woensdag tegen Estland en sluit donderdag de groepsfase af met de wedstrijd tegen Ierland.