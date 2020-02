China niet naar Aziatische titelstrijd badminton om coronavirus

De Aziatische kampioenschappen badminton voor landenteams in de Filipijnse hoofdstad Manilla missen deze week China en Hongkong. De spelers en speelsters uit beide landen zijn niet welkom vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Voor een verplichte quarantaineperiode van twee weken is het te laat, meldde de organisatie.

Vooral de afwezigheid van China is een tegenslag. Het land domineert al decennia het badminton.

Het vrouwenteam van India reist evenmin af naar Manilla. Speelsters en ouders zijn te zeer bezorgd om het virus, dat vooral in China woedt en daar al tienduizenden mensen heeft geïnfecteerd. Het mannenteam van India doet wel mee.

Het coronavirus heeft de sportkalender in Azië al behoorlijk in de war geschopt. Vooral in China zijn diverse evenementen geschrapt, zoals de WK indooratletiek. De Grote Prijs van China in Shanghai gaat vermoedelijk ook niet door.