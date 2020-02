Duel waterpolosters in World League afgelast

De waterpolosters komen dinsdagavond niet in actie in de World League tegen Frankrijk in Limoges. Het team van bondscoach Arno Havenga kan de vliegreis naar de plaats van bestemming niet maken. De vlucht vanaf Schiphol was maandag vanwege de hard wind al geannuleerd en ook dinsdag bleef het toestel aan de grond.

De wereldbond FINA heeft aangekondigd naar een nieuwe datum te zoeken voor het duel. De eerstvolgende wedstrijd van Oranje in de World League is op 25 februari in en tegen Hongarije.

De waterpolosters trainen volgende week in Zeist met de Verenigde Staten, de regerend wereld- en olympisch kampioen. Woensdag 19 februari staat er om 20.00 uur een officiƫle interland tussen beide teams op het programma in zwembad Amerena in Amersfoort.

De waterpolosters spelen van 8 tot 15 maart in Italiƫ een olympisch kwalificatietoernooi, waar ze om de laatste twee tickets voor Olympische Spelen in Tokio strijden.