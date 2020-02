Griekspoor hoopt in Ahoy prestatie van vorig jaar te herhalen

Tallon Griekspoor begint dinsdag aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Nederlander is ingedeeld in de laatste partij op het centercourt. Griekspoor neemt het op tegen de Serviër Filip Krajinovic.

De 23-jarige Haarlemmer zorgde vorig jaar voor een verrassing door in de eerste ronde te winnen van de als tweede geplaatste Rus Karen Chatsjanov. Een jaar eerder schakelde Griekspoor al knap de Zwitser Stan Wawrinka uit.

Griekspoor moet dinsdag wachten tot de partij tussen de Pool Hubert Hurkacz en de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas klaar is. Zij beginnen om 19.30 uur.

Robin Haase, de tweede Nederlandse deelnemer in Ahoy, staat dinsdag nog niet op het speelschema. De Hagenaar treft in de eerste ronde de als vierde geplaatste Belg David Goffin.