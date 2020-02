Tennisser Tsitsipas met moeite naar eerste zege in Ahoy

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich met moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De nummer 2 van de plaatsingslijst knokte zich in drie sets langs de Pool Hubert Hurkacz. Na 2 uur en 7 minuten werd het 6-7 (2) 6-3 6-1.

Het was voor de 21-jarige Tsitsipas, die al voor de vierde keer meedoet, pas zijn eerste zege in Rotterdam. Vorig jaar moest hij zijn meerdere erkennen in de Bosniër Damir Dzumhur.

Na het verlies van de eerste set liet de nummer 6 van de wereldranglijst zich behandelen aan zijn rechterschouder. Hij kwam vervolgens met 2-0 achter in de tweede set, maar stond in het restant nog maar twee games af. Met een lovegame maakte hij het af.

“Ik had niet de gewenste start, maar ik bleef verrassend kalm en plotseling viel het allemaal mijn kant op”, zei Tsitsipas, die door de toernooileiding wordt gezien als de voornaamste publiekstrekker. “Ik had bij het serveren wat last van mijn schouder, maar volgens mij is het niet heel ernstig. Ik ga er met mijn eigen fysio even goed naar kijken.”

Tsitsipas neemt het in de tweede ronde op tegen de Sloveen Aljaz Bedene, die Benoît Paire met 6-2 6-4 versloeg. Dat duel wordt donderdag gespeeld.

In 2020 heeft Tsitsipas, eind vorig jaar nog winnaar van de ATP Finals, nog weinig noemenswaardigs gepresteerd. Op de ATP Cup boekte hij maar één zege en op de Australian Open werd hij in de derde ronde uitgeschakeld door Milos Raonic.