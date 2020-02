Tennissers met ongewijzigde ploeg naar Kazachstan

De Nederlandse tennissers gaan volgende maand met een ongewijzigde selectie naar Kazachstan, waar ze zich weer hopen te plaatsen voor de finaleweek van de Daviscup in Madrid. Captain Paul Haarhuis kiest voor dezelfde spelers die afgelopen jaar tot de ploeg behoorden bij de eerste editie van de Daviscup Finals: Robin Haase, Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer.

De tennissers strijden op 6 en 7 maart met Kazachstan om een plek in de finaleweek. De ontmoeting vindt binnen plaats, op hardcourtbanen in het nationale tenniscentrum van de Kazakken in Nur-Sultan. “Ik ben blij dat we met de sterkst mogelijke opstelling naar Kazachstan kunnen afreizen”, aldus Haarhuis. “Het zou natuurlijk fantastisch zijn om ons opnieuw te kwalificeren.”

In november troffen Nederland en Kazachstan elkaar ook al in de groepsfase van de finaleweek. De Kazakken wonnen toen met 2-1. De beslissing viel in het afsluitende dubbel.